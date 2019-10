Jaapanit tabanud taifuun sundis suurtehased tegevuse peatama

Jaapani tuletõrjujad otsimas kannatanuid mööda Tokyo eeslinnade üleujutatuid tänavaid Foto: KYODO

Võimas taifuun Hagbis maabus laupäeval Jaapani rannikul, põhjustades ulatuslikke üleujutusi ja elektrikatkestusi. Mitmed suurfirmad on oma tootmise sulgenud ja kohalikud omavalitsused valmistuvad miljoneid inimesi evakueerima.

Jaapani ringhäälingu NHK teatel on kümnete jõgede veetase Tokyo lähistel tõusnud ohtlikult kõrgele. Tugeva vihma tõttu on mitmed veetammid avatud, et vältida nende purunemist, vahendas Bloomberg.