Bideni poeg vastas esmakordselt Trumpi süüdistustele

Hunter Biden (paremal) on lubanud lahkuda välisriikides tegutsevate ettevõtete juhatustest juhul, kui tema isa Joe Biden (vasakul) peaks osutuma 2020. aasta USA presidendi valimiste võitjaks. Foto: Jonathan Ernst

USA endise asepresidendi Joe Bideni poeg Hunter Biden kaitses esmakordselt oma tööd Ukrainas ja Hiinas, mida president Donald Trump on pidanud korruptiivseks, sest Trumpi väitel aitas Joe Biden ametivõimu kasutades pojal rikkust koguda.

Trumpi rünnakute taustal vaikinud Hunter Biden ütles advokaadi vahendusel, et astus Hiina ettevõtte juhatusest tagasi. Kuigi Trump ja tema liitlased on kritiseerinud tööd nii Ukrainas kui ka Hiinas, leidsid vabariiklastest seltskond, et ka Hiina juhatusest tagasi astumine, pole õige samm.