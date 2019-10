Venemaa soovib ajada energiaäri rublades ja eurodes

Vene rublad Foto: Raul Mee

Venemaa majandusministri Makisim Oreškini sõnul on Moskva kaalumas energeetika alaste tehingutes USA dollari asemel rublade või eurode kasutusele võttu. Eesmärk on Oreškini sõnul USA mõju vähendamine.

„Meil on väga hea ja stabiilne valuuta. Miks me ei peaks seda kasutama rahvusvahelistes tehingutes?“ küsis Oreškin Financial Timesile antud intervjuus, vahendab Reuters. „Me soovime teha gaasi- ja õlitehinguid mingis momendis kasutades maksmiseks rubla,“ lisas Oreškin.