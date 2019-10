Brexit: Johnsoni optimismi lahtumine langetas naela kurssi

Brexiti hääletus Inglismaal. Häältelugemine Londonis. Foto: Andres Haabu

Suurbritannia ja Euroopa Liit ei ole hoolimata avalikkuses näidatud hea tahte avaldustest Põhja-Iirimaa piiriküsimusega väga palju kaugemale jõudnud. Ebakindlus ja 31. oktoobri tähtaja lähenemine langetas naela kurssi dollari suhtes protsendi võrra.

Suurbritannia ja Euroopa Liidu läbirääkimismeeskonnad kohtuvad veel täna lootuses saavutada mingitki edasiminekut enne sel nädalal teoks saavat Euroopa Liidu tippkohtumist, vahendas BBC. Nädalavahetusel Brüsselis öeldi Euroopa Liidu saadikutele, et Suurbritannia on valmis tegema järeleandmisi Brexiti-järgsetes plaanides, kuid ELi läbirääkimismeeskonna juht Michel Barnier tõdes, et lähenemistes "tolliküsimustele on suur erinevus."