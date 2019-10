Hiina kaubavahetus kukkus

Hiinas toodetud autod ootavad Lianyungangi sadamas peale laadimist Foto: Reuters/Scanpix

Hiina ekspordi langus kiirenes septembris veelgi ja import kahanes viiendat kuud järjest, andes märku, et Hiina majandus on nõrgenemas ning vajab USA-Hiina kaubandussõja taustal senisest suuremat stimuleerimist.

Möödunud nädalal andis USA president Donald Trump mõista, et Hiinaga peetavale kaubandussõjale pannakse kahe riigi kaubandusleppe esimese etapiga piir ning oktoobrisse plaanitud tariifide tõus jääb ära. Kuid juba kehtestatud tariifid võtavad Hiina majanduskasvust oma osa. Samuti tunnistasid mõlema osapoole esindajad, et ees on veel palju tööd.