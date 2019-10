Linnamäe ostis Piletilevi

Piletilevi müügipunkt Solarise keskuses. Foto: Liis Treimann

Margus Linnamäele ja Ivar Vendelinile kuuluv investeerimisfirma UP Invest OÜ ostis Piletilevi haldava Baltic Ticket Holdings OÜ (BTH), kirjutab Postimees.

UP Investi juhatuse liikme Sven Nuutmanni sõnul kannustas investeeringut soov laieneda täiesti uuele tegevusalale. "Näeme piletilevi turul häid laienemisvõimalusi nii Baltikumis kui ka Valgevenes, kus BTH praegu tegutseb, samuti hindame kõrgelt ettevõtte senist arengut ja juhtkonna panust," lausus Nuutmann.

Margus Linnamäele kuulub UP Investist 78 protsenti, Ivar Vendelinile 20 protsenti ning Aare Kuristile 2 protsenti. Pärast kuulutusteäri müüki suve alguses on UP Invest järjest ostnud või ostmas mitmeid ettevõtteid: ulukilihatootja Linnamäe Lihatööstus, restoraniketi Vapiano, Apple'i edasimüüja IM Arvutid. Samuti suurendati osalust Apple'i edasimüüjas Valge Klaar ning kinoketis Apollo. Baltic Ticket Holdingsi varasem omanik on KASSIR.RU Baltics OÜ, mille tegelik kasusaaja on Venemaa kodanik Jevgeni Finkelstein.