"Ajakirjanik peab olema targem pool"

Eile toimus Tallinnas Eesti Ekspressi ja Äripäeva korraldatud konverents, kus tähistati uuriva, sõltumatu ja vaba ajakirjanduse taassündi Eestis 30 aastat tagasi. Foto: Urmas Kamdron

"Mina ei näe mingit põhjust öelda, et ajakirjandus on kriisis. Vabandust, aga lugejad on olemas!" ütles reklaamiärimees Marek Reinaas eile Äripäeva ja Eesti Ekspressi 30. sünnipäeva tähistamiseks peetud meediakonverentsil. Ettevõtja Reet Roosi arvates peaks ajakirjandus olema tasakaalustaja – igat lollust ei maksa kajastada.

Reinaas ütles, et need, kes ajakirjandust tarbivad, on endiselt uudishimulikud, tõejanused, tahavad teada, kes on pätt ja kes on tore inimene, tahavad lugeda intervjuusid endasarnastest ja teistsugustest inimestest. "See on küll ajakirjanduse enda ülesanne leiutada need meetodid, tehnilised vahendid, hästi kirjutatud lood, leida targad ajakirjanikud, kes selle huvi ära kanaliseeriks lugejanumbriteks ning oma ettevõtete kasumiks," ütles ta.