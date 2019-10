Kliimaneutraalsus tähendaks aastaks 2050 poolt miljonit elektriautot

Alternatiivkütustel sõidukite laialdasele kasutuselevõtule peaks eelnema vajaliku laadimis-tankimistaristu rajamine, hoiatab Stockholmi Keskkonnainstituut (SEI). Foto: Andres Haabu

Oktoobri alguses tutvustas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus ühte varianti kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Pakutud stsenaariumi kohaselt vuraks 2050. aastal mööda Eestit ringi rohkem kui pool miljonit elektrit tarbivat sõidukit.

Analüüs kirjeldab, et arvestades, et aastal 2050 on kasutuses sarnaselt tänasega umbkaudu 700 000 sõidukit, peaks umbes 500 000 nendest olema elektriautod, 100 000 vesinikusõidukid ning ülejäänud sisepõlemismootoril sõidukid, mis kasutavad biokomponendiga kütust.