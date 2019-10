Ministeeriumid said valmis riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa (vasakul) kooskõlastusringile saadetud tegevuskava sisaldab Aasa sõnul väga oluliste ja suurt rahalist mõju omavate otsustega. Foto: LIIS TREIMANN

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis ministeeriumidevahelisele kooskõlastusele Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030. Kava eesmärk on anda Eesti inimestele, ettevõtetele ja Euroopa Liidu liikmesriikidele infot sellest, milliste meetmetega kavatseb Eesti saavutada oma energia- ja kliima-alased eesmärgid.

Järgnevatel aastakümnetel on ees palju tööd liikumaks kliimaneutraalse majanduse poole ning sealjuures on tähtis omavaheline koostöö nii tööstus-, transpordi - kui energeetikasektoris. Minister Taavi Aas rõhutas, et riiklik arengukava on vajalik selleks, et avalikkus ja ettevõtjad saaksid oma tegevusi planeerida ja valmistada ette vajalikke investeeringuid, et kliimaeesmärke saavutada.