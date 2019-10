"South Parki" näitamise õigus on oksjonil ning hind küündib poole miljardini

Legendaarsel animasarjal on jooksmas 23. hooaeg

Hollywoodis on erinevate pikaajaliste telesaadete taasnäitamise maania. Ka Eestis näidatud "South Park" on üks viimaseid selle trendi kasusaajaid: multifilmi voogedastuse õigus võib oksjoni võitnud kanalile maksma minna lausa 500 miljonit dollarit, kirjutab Bloomberg.

"South Parki" omanik on meediahiiglane Viacom Inc ning multifilm ise üks pikaajalisemaid telesarju USA ajaloos. Praegu osaleb oksjonil "South Parki" eelmiste osade näitamise õiguste eest juba kuus ettevõtet. Varem oli see õigus Walt Disney alla kuuluval ettevõttel Hulu. Viacom Inc ja multika loojad loodavad tehinguga ühele poole saada käesoleva aasta lõpuks.