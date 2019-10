Jaanus Otsa ehitusest: bürooturul võib tulla pankrotte

Astlanda looja Jaanus Otsa sõnul tehakse targad otsused just raskel ajal ning rumalad heal. Foto: Andras Kralla

Astlanda looja Jaanus Otsa sõnul peaksid kontoripindade arendajatel uueks aastaks taskud likviidsusvaru täis olema, vastasel juhul võib mõnda oodata pankrot.

Äripäeva ja Eesti Ekspressi vaba ajakirjanduse konverentsil osalenud Jaanus Otsa rääkis intervjuus sellest, milleks kinnisvara- ja eitusettevõtted uuel aastal valmis peavad olema.

Kas ehitus- ja kinnisvarasektori ettevõtjad peaksid järgmise aasta prognoosi tehes arvestama languse või koguni kriisiga?

Nii ehitusettevõtjad kui ka kinnisvaraettevõtjad peavad arvestama, et majandus natuke jaheneb. Palju häid nõuandeid võib anda, kuid kõigil selle ala ettevõtjatel peaks olema piisav likviidsusvaru juhuks, kui saabub uus majanduslangus või kriis. Sest kriisiga on alati nii, et see tuleb siis, kui me ei oota, ja ta tuleb alati testsugune kui eelmised kriisid.

Praegu justkui kõik ootavad – äkki siis ei tulegi?

Vaat seda ma ei tea! Kui ma seda teaksin, siis ma siin intervjuud ei annaks. Kui ma annaksin, siis ma seda muidugi kellelegi ei ütleks.

Tallinnas kerkib igale tühjale platsile maja. Kui kaua ehituspidu jätkub, kas ehitajad ja arendajad on liiga julged olnud?

Ma arvan, et osa arendusi on kindlalt vales kohas või liiga julgelt planeeritud. Teisest küljelt tuleb Tallinna ju igal aastal 6000–7000 inimest juurde, kellele on eluruume vaja. Elamuehituses ma sügavat kriisi ei karda. Ohud on pigem kontoripindades ja kaubanduses.

Kas seal on pindu rohkem kui nõudlust?

See on keerulisem teema. Kaubanduspindade puhul on oluline jälgida internetikaubanduse kasvu ja vaadata ka seda, millised on tulevikus meie noorte tarbimisharjumused. Ma arvan, et kaubanduspindu on selgelt palju. Kuidas keskuste omanikud püüvad neid ümber kujundada meelelahutuskeskuseks või muuks – see probleem on neil ees. Kontoripindade puhul on tehtud paljud otsused moevoolu põhjal. Täiesti avatud pindadel on töö tegemine võimatu ja neid tuleb hakata ringi planeerima.

Kas kõigile pindadele ei jätku huvilisi?

Jah, nii juhtubki.

Siis kerkivad ju tondilossid.

Kas just tondilossid, kuid vakantsus tekib. Ja siis selgub, kes on seda ette näinud. Kas neil on plaan B ja piisav likviidsusvaru. Või mõned lähevad pankrotti ja see on ka majandustegevuses normaalne nähtus.

Kas Tallinna linnas võiks olla rohkem rohealasid?

Soovitan kõigil minna Pika Hermanni torni ja vaadata suvel sealt alla. Tallinn on roheline linn. Linna tuleks planeerida tervikuna, mitte krundikaupa. Seda pole tehtud pikka aega. Peaks olema visioon ja seda ellu viies me peaksime nägema meie elukeskkonda ette järgmised 20–30 aastat.

Büroopindade puhul võivad tulla pankrotid, kuid kas majanduslangus on pigem õudus või võimalus?

Majanduslangus võib olla kellelegi õudus ja kellelegi võimalus, kuid kõik rumalad ja lollid otsused tehakse heal ajal ja kõik targad otsused halval ajal.

