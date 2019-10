Elektrilevi sai tormist 750 000 eurot kahju

Elektrilevi hinnangul sõnul muutis purunenud elektriliinide parandamise keeruliseks tavapärasest suurem tormimurd Lõuna-Eesti metsades. Foto: Erik Prozes

Elektrilevi juhatuse liige Andres Tõnissaar ütles täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et läinud nädalavahetuse torm tähendab ettevõttele hinnanguliselt 750 000 euro suurust kahju.

Tormi õppetundide kohta ütles ta, et ühelt poolt sai selgeks, et inimesed ei tea, missuguseid võimalusi nad saavad kasutada, et oma muredele elektrikatkestuse korral lahendus leida.