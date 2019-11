Läti keskpankur lõpuks kohtu ees

Keskpankur Rimševics Jurmala kohtus Foto: Reuters/Scanpix

Altkäemaksuvõtmises kahtlustatud Läti keskpanga juht ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Ilmars Rimševicsil õnnestus pärast kaheaastast ootamist lõpuks end ka tegelikult kohtus kaitsta.

Rimševics, keda võib süüdimõistmise korral oodata kuni 10aastane vanglakaristus, oma süüd kohtus ei tunnistanud. "Mul on ainult hea meel, et kohtuistung lõpuks peale algas. Loodetavasti on kohtupidamine kiire ja õiglane," vahendas Bloomberg keskpankuri sõnu.