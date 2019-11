Maire Milder lahkub Baltikast

Baltika juhatuse liige Maire Milder Foto: Raul_Mee

Baltika jaekaubanduse arendusdirektor ja juhatuse liige Maire Milder lahkub selle kuu jooksul töölt. Milderi sõnul pole Baltikal enam tema järele vajadust.

Maire Milder ütles Äripäevale, et on viimastel aegadel tegelenud Baltikas jaekontseptsiooni arendusega, kuid on nüüd tõesti lahkumas. "Infol on jume sees. Baltikal pole (minu) kompetentsi järgi vajadust. Oleme arenduse lõpul ja siis tekib küsimus, et mis on järgmised väljakutsed," sõnas ta.