Pärnu maantee ägab raskeveokite tiheda liikluse all

Tallinn-Tartu maantee Kose-Mäo lõigu ehituseks on kavandatud järgneval kolmel aastal kokku ligikaudu sada miljonit eurot, kuid Pärnu suunal ei ole rohkem mõeldud, kui 2+1 lahenduste peale Foto: Andras Kralla

Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamisest on räägitud – ja selle nimel ka tegutsetud – aastaid, samas Pärnu maantee on jäänud vaeslapse rolli, ehkki just seda läbib raskeveokite põhiline koormus.

Kokku sõidab Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel iga päev 1500 rekat, mis moodustavad kogu maantee liiklusest pea viiendiku, Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel on autoronge 10%, mis arvuliselt teeb vaid 737 rekat ööpäevas, kirjutab Eesti Päevaleht.