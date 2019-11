Eesti jääb naiste osaluse poolest suurettevõtete juhtimises Euroopas viimaseks

Viimase firmana Tallinna börsile tulnud Tallinna Sadama juhatuses on kolm inimest, kõik mehed, ettevõtte nõukogu kuuest liikmest üks on naine - Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Maarika Liivamägi. Pildil ühispilt börsile tulekust teatamise päeval. Foto: Andras Kralla

Kui maailma suuremate firmade juhtkonnas töötab keskmiselt 16,9 protsenti naisi ja see näitaja kasvab, siis Eesti jääb maailmale umbes kaks korda alla, selgub konsultatsiooniettevõtte Deloitte uuringust.

Eesti suuremate ettevõtete juhtkondades on naiste osakaal vaid 8 protsenti, näitab raport „Women in the Boardroom“.