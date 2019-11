Kesklinna tulevale kaubanduskeskusele valiti välja arhitektuurne lahendus

Ekspertidest koosnev žürii kuulutas täna välja Rävala ja Estonia puiesteede vahelisele alale kerkiva 70 000-ruutmeetrise Rävala Galerii kaubandus- ja ärikvartali arhitektuurikonkursi võitjaks KOKO arhitektide töö.

Kvartalit arendava Brave Capitali juhi Veljo Kuuse sõnul oli KOKO töö oli eristuv ning pilkuköitev. "Samuti olid žürii liikmed üksmeelel, et võidutöö siselahendus ning logistilised ühendused on väga hästi lahendatud. Ka äripinnad on loogilised ning neil on palju kasutusvõimalusi,” lisas Kuusk teate vahendusel.