Soovitus ettevõtjale: müü oma firmat kaks korda

Eesti ettevõtjatel tasub oma firmat müües võtta eeskuju soomlastelt, kus suur hulk tehinguid tehakse nii, et müüja investeerib osa raha ettevõttese tagasi ja jääb uue omaniku kõrvale väikeosanikuks, soovitas BaltCapi partner Peeter Saks.

Artur Suits (vasakult), Peeter Saks ja Kristjan Järve jagasid saates "Kasvukursil" soovitusi ettevõtlusest väljumiseks. Foto: Liis Treimann

"Selline lahendus on hea mitmel põhjusel. Esiteks on ostjal lihtsam investeeringut teha, kuna on olemas juhtkond, kes turgu tunneb. Müüjale annab see aga võimaluse tulevikus alles jäänud osaluse eest suurem summa teenida," rääkis Saks Äripäeva raadio saates "Kasvukursil". Saate teema oli ettevõtetest väljumine. Teised saate külalised olid Grant Thorntoni partner ja nõustamisteenuste valdkonna juht Artur Suits ning Grant Thorntoni partner ja maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve.