Tallinna korteri hind tegi rekordi

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ tegevjuhi Martin Vahteri sõnul tuleb kinnisvara investeeringuna arvesse peale Tallinna veel ehk ka 3-4 suuremas tõmbekeskuses. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Oktoobris maksis pealinna korteri ruutmeeter keskmiselt 2040 eurot, mis on kõrgem kui kunagi varem, analüüsib kinnisvarafirma 1Partner maa-ameti tehinguülevaadet.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul Tallinna korterite hinnad tulevikus odavamaks pigem ei lähe. “Üürimine on enamiku inimeste jaoks pigem ajutine lahendus, eriti arvestades, et üürimine ja ostmine maksab praegu kuus sama palju. Ka korter on pensionisammas ja ma ei soovita pensionieas ses osas küll kellelgi riigi peale liigselt lootma jääda,” ütles Vahter pressiteate vahendusel.