Balti ettevõtetel napib töökäsi, kuid võõrast ei taheta võtta

SEB ettevõtete panganduse valdkonna juhi Artjom Sokolovi hinnangul on Eesti ettevõtted suutnud edukalt riske hajutada, mistõttu ei sõltu me ühest tegevusvaldkonnast või suurprojektist. Foto: Andres Haabu

Tööjõupuudus ja koduaeda jõudvad kaubandussõjad on padu-pessimistide osakaalu Eesti suurettevõtjate seas kasvatanud, kuid otseseid kriisimärke ettevõtjate rahakotis näha pole.

SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov ütles Balti riikides tehtud uuringu kohta, et mõningast kindlustunde jahtumist ettevõtetes on märgata, kuid olulist halvenemist võrreldes eelmise aasta tulemusega näha ei ole. Samas on kõigis kolmes riigis esile kerkinud ühine tööjõuprobleem ja mure ekspordi pärast.