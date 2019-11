Kaarel Tali: puidu keemilisel töötlemisel on tulevikku

Metsä Wood Eesti juhatuse liige Kaarel Tali näeb puidutööstuse tulevikuks ikkagi suuremat puidu väärindamist. „Meie kontserni, Metsä Grupi, kogu kasum tuleb praktiliselt puidu keemilisest töötlemisest,“ rõhutab ta.

Kaarel Tali esinemas tänavusel Puidutööstuse Äriplaani konverentsil Tartus. Foto: Ove Maidla

Metsä Woodi Pärnu Vineeritehas kuulub Metsä Gruppi, mille eelmise aasta käive oli 5,7 miljardit eurot ja kontsernis töötab kokku 9300 töötajat üle maailma. Grupi omanikeks on 103 000 Soome metsaomanikku, kelle halduses on üle poole Soome erametsast.

Metsä Grupp jaguneb viieks ettevõtteks. Esimene neist on Metsä Forest, kes varustab töötlevat tööstust toormega ja on ka Eestis hästi tuntud firma, olles siin juba mõnda aega tegutsenud. Grupi au ja uhkus on Metsä Fibre, kes tegeleb tselluloosi- ja saematerjali tootmisega, neil on neli tselluloositehast Soomes ning kuus saetööstust Soomes ja üks Venemaal. Venemaa saetööstust on juhtinud ka Kaarel Tali.

„Lõviosa grupi kasumist tuleb just tselluloositehastest. Siia on meie grupp teinud ka väga suuri investeeringuid. Kaks aastat tagasi käivitus uus tselluloositehas Äänikoskil Soomes, kuhu tehtud investeering 1,2 miljardit eurot, on Soome metsatööstuse suurim investeering läbi aegade. Tehas on edukalt käivitunud ja toodab 1,3 miljonit tonni tselluloosi aastas. Puitu tarbib see tehas aastas muideks 6,5 miljonit kuupmeetrit, see on üle poole Eesti raiemahust ja tehases töötab vaid 140 inimest – nii et tehase efektiivsus on märkimisväärne,“ tutvustas Metsä Wood Eesti AS juhatuse liige Kaarel Tali kontserni ettevõtteid.

Ta lisas, et Soome riik ja ka rahvas peab puidutööstust tõesti üheks oluliseimaks sektoriks ja mõistab selle rolli riigi majanduses ning soosib uute tehaste rajamist, sest nii võidavad kõik osapooled.

„Seepärast jätkuvad ka meie grupi investeeringud siia sektorisse, seda siis Soomes. Praegu on planeerimisel veel suurem ja uhkem tselluloositehas linna Kemi ja sinna investeerime lausa 1,5 miljardit eurot. Planeerimisel on ka saetööstuse rajamine Rauma linna, see saab olema üks maailma suurim investeering saekaatriäris – pea 200 miljonit eurot on sinna mõeldud investeerida. See on aukartustäratav investeering mehhaanilisse tootmisesse,“ rääkis Tali plaanidest.

Loe täismahus artiklit Äripäeva teemaveebist Metsamajandusuudised.ee.