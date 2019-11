Järvik kangutab järgmist asekantslerit ametist

Mart Järvik üritab ministeeriumi tippametnikest lahti saada Foto: Liis Treimann

Varem maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti lahkumist soovinud maaeluminister Mart Järvik on nüüd läinud ministeeriumi toiduohutuse asekantsleri Toomas Kevvai ametikoha kallale.

Neljapäeval riigikogu istungil küsis Reformierakonna saadik Liina Kersna ministrilt, kas vastab tõele, et minister on vargsi algatanud ministeeriumi põhimääruse muudatuse, millega soovitakse vabaneda asekantslerist, kes vastutab toiduohutuse eest. Tegemist on pikaaegse põllumajandusministeeriumi ametniku asekantsler Toomas Kevvaiga.