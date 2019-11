Eesti kosmosetehnoloogia arendajate rahastus suureneb

EKRE uus IT- ja väliskaubanduse minister Kaimar Karu, Martin Helme

Reedel allkirjastasid väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ning Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) peadirektor Jan Wörner Eesti-ESA vahelise liitumislepingu muudatuse, mille tulemusena pikeneb Eesti kui ESA uue liikmesriigi staatus ning suureneb Eestile suunatud ESA hangete maht.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu sõnul saab Eesti ESA projektide kaudu arendada ja rakendada kõrgtehnoloogilist innovatsiooni ning on suurepärane võimalus nii meie teadlastele kui ka ettevõtetele kosmosevaldkonna arengutes kaasa rääkimiseks. „Kindlasti on oluline ka see, et ESA koostöö kaudu saaksime võimalikult suures mahus panustada tagasi Eesti majandusse,“ lisas Karu.