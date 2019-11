Mullune hea puidu müük täitis maakonnad edukate ettevõtetega

Karo Metsa juhatuse liige Runo Ruubel. Foto: Ago Tammik

Maakondade ettevõtteid reastades paistab silma, et kõige enam oli mullu edukaid firmasid puidu- ja metsandussektoris. See aasta on aga selle sektori ettevõtetele keerulisem.

Näiteks Pärnumaal pälvis Äripäeva maakonna TOPis esikoha Karo Mets OÜ, mis kuulub 100% Graanul Mets OÜ-le. Karo Metsa müügitulu oli mullu 18,25 miljonit ja ärikasum 2,44 miljonit eurot.