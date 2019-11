Rimi: väheste aktivistide rohesõnum on jõudnud paljude pakenditootjateni

Kuigi Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialisti Katrin Batsi sõnul on poelettidel keskkonnasõbralike pakendite osakaal kasvanud, kuid ilma pakendita tulevik ei saabu karmide hügeeninõuete tõttu veel nii pea. Foto: Raul Mee

ADAPTERi koostööfestivali „Kõik söögiks!“ paneeldiskussioonis sõnas Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats, et seltskond, kes soovib poekettidelt keskkonnasõbralikku käitumist, on küll väike, kuid nende hääl on tugev.