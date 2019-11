Eksminister lahkus kinnisvarafirmast: vabaneva rahaga saab firma laenu tasuda

Endine minister Marko Pomerants jõudis kinnisvaraettevõttes tegutseda vaid loetud kuud. Foto: Raul Mee

Endine keskkonna-, sise- ja sotsiaalminister Marko Pomerants, kes hakkas mai lõpus juhtima kinnisvaraäri BlueSky, lahkus nüüd ettevõttest.

Pomerants ütles Äripäevale, et lahkus BlueSkyst omal initsiatiivil. Samas tõi ta välja, et see oli ettevõtte seisukohast ka majanduslik otsus.