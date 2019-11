Markus Villig Slushil: süsinikuneutraalsus maksab meile 10 miljonit, aga on seda väärt

Süsinikuneutraalsus läheb Boltile järgmistel aastatel maksma kokku 10 miljonit eurot, ütles ettevõtte üks asutajaid ja juhte Markus Villig. Selle mõju hindab ta aga suuremaks.

Bolti asutaja Markus Villig (paremal) tahab vähendada ettevõtte süsinikuemissiooni Euroopa transpordisektoris 2025. aastaks vähemalt 5 miljoni tonni jagu. Foto: Slush

Villig rääkis Helsingis investorite ja idufirmade festivalil Slush, et järgmistel kümnenditel on inimkonnale kõige suurem oht kliimasoojenemine ning nad ei näe, et ettevõtted sellega võitlemiseks suurt pingutaksid. "Kui tehnoloogiafirmad näitavad eeskuju, võiksid ka teised järgneda," ütles ta.