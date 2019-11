Leedu tegi oma Ränioru ja käib Aafrikast talente värbamas

Leedus on mõistetud, et IKT sektor ei saa ilma valdkonna ettevõtete koostööta kaugele areneda. Nii on näiteks Vilniuse Tehnoloogia Parki loodud ühistöö alad, kus uusi ideid saavad koos luua kõik alates vabakutselistest IT-spetsialistidest kuni suurfirmade arendusmeeskonna liikmeteni. Foto: Andras Kralla/Äripäev