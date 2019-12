Eleringi initsiatiiv avab turge Eesti energeetikafirmadele

Eleringi digitaliseerimise valdkonna arendusjuht Georg Rute ütles, et kümne aasta pärast annab tarbimise juhtimine elektritarbijale kolmekordse hinnavahe. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti eestvedamisel loodav rahvusvaheline energiaandmete jagamise platvorm lubaks Eesti energiateenuste pakkujatel kiiremini siseneda välisturgudele, samuti peaks siin kasvama ettevõtete arv, mis lubab suurtööstusel energiakuludelt kokku hoida.

Taastuvenergiakontserni Sunly juhi Priit Lepasepa sõnul on taastuvenergia tootmise ja elektritarbimise nii-öelda kokkuviimiseks kõige odavam viis juhtida tarbimist, aga selliste teenuste tekkimisel ongi seni suureks barjääriks olnud andmete kättesaadavus. Lepasepp tõdes, et tõenäoliselt tuleks lisaks IT-lahendustele mõelda ka sotsiaalse innovatsiooni peale ehk selgitada tarbijatale, et nii nemad kui ka ühiskond laiemalt saab tarbimise juhtimisest võita.