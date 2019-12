M.V.Wool ei pea kogu kaupa hävitama

M.V. Wooli pressikonverents Harku tehases. Foto: Liis Treimann

Tallinna halduskohus leidis, et M.V.Wooli suhtes tehtud ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud. Kohus rahuldas kalatööstuse taotluse vaid osas, mis puudutab lattu sisse ostetud pakendatud toorainet.

Kohtu hinnangul on kaalukam rahvatervise kaitse vajadus, eriti arvestades asjaolu, et kaebaja ei ole ära näidanud, et ilmselge oht inimeste tervisele puudub.