Linnamäe ostis Vao küla põllufirma

Margus Linnamäe Foto: Andras Kralla

Margus Linnamäe valdusettevõte UP Invest omandas novembris Vao külas tegutseva põllumajandusfirma Vao Põldur OÜ.

UP Invest sai firma 100-protsendiliseks osanikuks 7. novembril, selgub Äriregistrist. Juuli viimasest päevast ettevõtte juhatuses tegutsev Mikk Kooser jäi tehingut kommenteerides napisõnaliseks, kinnitades, et jätkab juhatuses ka UP Investi all.