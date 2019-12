Palts süüdistab Eesti suuremaid telekomifirmasid ametnike hullutamises

Tõnis Palts Foto: Andres Haabu

Tele2 eelkäija QGSMi üks loojaid Tõnis Palts saatis IT-ministrile Kaimar Karule kirja, milles süüdistab suuri telekomifirmasid ametnike hullutamises ning otsuste enda poole kallutamises. Elisa Eesti juht Sami Seppänen leiab, et Paltsi kirja eesmärk on vaheltkasu saada.

Palts arvab, et Eesti suured telekomifirmad on Eesti ametnikud ja poliitikud 5G küsimusega ära hullutanud. „Vaja on euroopalikult välja anda rohkem kui kolm sagedusluba esimeses 5G sagedusribas,“ selgitas Palts.