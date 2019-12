Valus kinnisvaratüli Tallinna vanalinnas

Tallinna kaubahalli omanike sekka sattunud Gert Sepp (vasakul) ja Aleksandr Lapidus. Foto: Andras Kralla

Tallinna vanalinnas asuva ilmetu kaubahalli varjus lendavad teravad süüdistused, kerkivad kahtlused kokkumängus, kerivad kümned kohtuasjad ja kangutatakse pankrotihaldurit. Menetluses on kaks kriminaalasja.

Selles loos tunnevad kõik, et neile tehakse liiga. „Olen piisavalt haiget saanud kaubahalli teemaga. Ma ei oleks iial uskunud, et olukord selliseks kujuneb,“ ütles ärimees Heini Nurga ja selgitas, mis on kõige valusam. „Kogu ärieetika. Kõigi partnerite oma.“ Teised sellega loomulikult ei nõustu.