Värvitööstust Eskaro asus juhtima Ott Licht

Ott Licht Foto: Eskaro

Selle aasta detsembrist võttis värvitööstuse Eskaro AS juhtimise enda õlgadele Ott Licht, kes on varem juhtinud ettevõtteid Enefit Solutions AS, Viru Õlu AS ja Eesti AGA AS.

Licht ütles, et tema eesmärk on muuta ettevõte paindlikumaks ja tõusta partnerite silmis esimeseks valikuks. "Eskaros on aja jooksul loodud väga tore ja tegus meeskond,” lisas Licht.