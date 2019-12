Swedbanki kaskoklient: mind peteti

Swedbanki kindlustusfirma endine klient Eduard Stogov tunneb, et sai oma Ford Rangerit (fotol) kindlustades petta. Vaidlus pangaga oli tema jaoks edukas. Foto: Erakogu

Kliendi vägikaikavedu Swedbank P&C Insurance’iga näitab, kui eksitav võib olla kindlustuslepe ning kuidas saab juhtuda, et sõiduki kokkuleppelise väärtuse paneb paika hoopis üks pool.

"Olen nördinud ning tunnen, et mind on petetud ja mulle on valetatud," sõnab Eduard Stogov, kel on seljataga vaidlus Swedbanki kindlustusfirmaga. Tema ja kindlustusandja nägemus sellest, millises auto väärtuses lepingus kokku lepiti, erines mitme tuhande euro võrra.