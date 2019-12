Personalijuht: palgaandmed peaksid olema avalikud

Pille Room Foto: Raul Mee

Palgaandmed peaksid olema avalikud, sest siis on erinevate sektorite vahel liikuvad inimesed võrdsemas olukorras. Samas ei peaks võrdsed olema palgatasemed, töötajat tuleks tasustada tema tubliduse järgi, arvas Arvato Servicesi personalijuht Pille Room Äripäeva raadio saates “Töö ja palk”.

“Arvan, et palgad peaksid olema avalikud – laseks selle kolli ükskord välja. Ma usun, et see lahendaks umbes pooled probleemid, mis selle ümber on,” rääkis Room. Tema sõnul on esialgne reaktsioon pärast avalikustamist tõenäoliselt küll katastroof, aga seda ei peaks kartma. “Avalikus sektoris on töötasud juba ammu avalikud, selle peale ei tulnud maailma lõppu,” lisas ta.