OECD: Eesti jääb tootlikkuses teistest maha

Rahandusminister Martin Helme kinnitas, et Eesti kavatseb infrastruktuuri laialdaselt investeerida, kuid pensionisüsteemi kriitika kuulatakse alati ära, kuid sellega minnakse edasi. Foto: Andras Kralla

Aeglustuva majanduskasvu tingimustes muutub üha akuutsemaks Eesti tootlikkuse näitajad, mille parandamisel ei ole vaadata kuhugi mujale kui erasektori poole.

"Eesti majandusega on kõik hästi, majanduskasv on olnud aastaid suurepärane ja teistest OECD riikidest kiiremgi. Tõusnud on ka palgad, mis on samuti positiivne, aga tootlikkus peaks ka kaasa minema," rääkis Eesti majandusülevaate tutvustamiseks Tallinna väisanud OECD asepeasekretär Ulrik Vestergaard Knudsen.