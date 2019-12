Vaata, kuidas tähistavad pühi peresõbralikud ettevõtted

Iga töötaja pealt, kes sel päeval jõulukampsuniga tööle tuli ning selle ka fotona jäädvustas, annetas Swedbank Eesti viis eurot laste ja noorte kriisiprogrammile.

Peresõbraliku tööandja märgise saanud ettevõtted tähistavad jõuluaega koos töötajataga ning tähtsal kohal on heategevus.

Eelmisel aastal peresõbraliku tööandja kuldmärgise pälvinud Swedbank Eesti teab, kuidas pühademeeleolu kontorisse tuua. 13. detsembril toimus Swedbanki üleskutsel üle-eestiline "Jõulukampsuniga tööle" päev. Iga töötaja pealt, kes sel päeval jõulukampsuniga tööle tuli ning selle ka fotona jäädvustas, annetas pank viis eurot laste ja noorte kriisiprogrammile.

Kuid see pole ainus heategevuslik projekt, kuhu ettevõte oma töötajad kaasab. Sel aastal toimus esimest korda ka heategevuslik küpsetiste laat panga peamajas, kuhu olid oodatud kõikide töötajate hõrgutised. Kolleegide ostudest laekunud summad annetati Swedbanki loodud annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" kaudu samuti laste ja noorte kriisiprogrammile. Annetuse suuruse otsustas iga laadaline vastavalt oma võimalustele ja südame häälele.

Samuti saavad töötajate lapsed jõulukingid, ent iga lapsevanem saab valida, kas soovib kingitust või teeb hoopis annetuse kingi väärtuse suuruses. Nende tegevustega kogus Swedbank annetustena kokku pea 4000 eurot.

Peresõbraliku tööandjana andis Swedbank 23. detsembri oma töötajatele vabaks. Kliendinõustajatel esindustes on tööpäev lühendatud ning võimalus võtta selle arvelt vaba päev mõnel teisel ajal.

9 fotot Fotod: Swedbank Eesti

Tänavu sügisel peresõbraliku tööandja kuldmärgise pälvinud Tele2 Eesti jõulukuusse mahub nii ühiseid pannkoogihommikuid kui ka ühistegevusi kontorist väljas, näiteks uisutamine Mustamäe uisupargis.

Peresõbralikule tööandjale kohaselt on jõulupühade tähistamisse kaasatud ka pereliikmed - traditsiooniline laste jõulupidu toimus sel aastal Proto avastuskeskuses. Paindliku tööandjana võimaldab Tele2 töötajatel, kel töö lubab, võtta jõulupühade ja aastavahetuse vahel talvepuhkus, et pere ja lähedaste keskis päriselt aeg maha võtta ning uueks aastaks energiat varuda.

Juba teist aastat järjest toimus koledate jõulukampsunite võistlus ning piltidel on näha uhket võitjat, kes valmistas kampsuni ise, lisades sellele kuljuseid, palle, tulukesi, karda ja isegi klapiga mobiiltelefoni.

7 fotot Fotod: Tele2

Sel sügisel peresõbraliku tööandja kuldmärgise pälvinud Äripäeva kontoris algasid ettevalmistused pühadeks juba detsembri alguses, kui kuulutati välja jõulukompositsioonide võistlus. Nimelt valmistasid töötajad ise kaunistused, millega tõmmatakse kontorile ühiselt vääriline jõulurüü selga.

Jõulupühade tähistamisse on kaasatud ka pereliikmed. 15. detsembril toimus seikluslinnakus laste jõulupidu ning mõned päevad hiljem võtsid kolleegid aja maha ning vaatasid läinud aastale koos tagasi iga-aastasel jõulupeol, seekord Lennusadamas.

Eelmisel nädalal toimus selle aasta viimane heategevuslik lõuna eesmärgiga koguda annetusi abivajajatele. „Jõulufantaasia“ teemaline jõululaud kaeti töötajate endi valmistatud roogade ja küpsetistega. Annetuskorvi laekunud tulu summas 260 eurot läks Minu Unistuste Päeva toetuseks.

23 fotot Fotod: Rain Jüristo

Sel sügisel peresõbraliku tööandja kuldmärgise pälvinud statistikaametis tähistatakse jõuluaega kontoris erinevate vahvate ühistegevustega. Koos kaunistati ära statistikaameti kontor, kusjuures sel aastal valmisid keskkonnasäästlikud ja taaskasutatavatest materjalidest jõulupuud.

Loomulikult toimus ka traditsiooniline töötajate laste jõulupidu, kus lapsed kohtusid Eesti Loodusmuuseumis jõuluvanaga, kes jagas kingitusi.

Läinud nädala kolmapäeval olid kõik kolleegid oodatud tööle jõulukampsunis, mis parajas koguses lõbusat meeleolu kontorisse tõi.

9 fotot Fotod: Statistikaamet

Eelmise aasta sügisel hõbemärgise pälvinud kullerteenuste ettevõte DPD Eesti kontoris töötab 155 inimest ja juba mitu aastat on pühadekuul reeded sisustatud vahvate teemapäevadega, mil riietutakse näiteks päkapikkudeks, valitakse kindel värvitoon, kole jõulukampsun või on teemaks hoopis jõulusokk. See toob kontorisse palju lõbusaid emotsioone, sest töötajate fantaasiatel riietuse valimisel ja teema tõlgendamisel ei ole piire.

Samuti saavad töötajate lapsed igal aastal jõulupakid. Peresõbralikule ettevõttele kohaselt on paindlik tööaeg kasutusel aastaringselt. Pakiveo valdkonnas on just detsember kõige kiirem tööaeg, sest kõik jõulupakid on tarvis õigeaegselt kohale toimetada. Küll aga saavad kõik kontoritöötajad töötada kodust piiranguteta, säästes nii tööle- ja kojusõidule kuluvat aega.

3 fotot Fotod: DPD Eesti

Pilvepõhist kindlustustarkvara pakkuva ettevõte Insly Eesti kontoris töötab üle 40 inimese ja jõule tähistatakse seal rahuliku koosviibimise ning kingipakkide jagamisega. Suurt jõulupidu ettevõttes detsembris ei peeta, sest pühade eel on töötajatel niigi palju toimetamisi ning tahetakse olla koos perede ja lähedastega. Selle asemel toimub ettevõttes pidu uuel aastal. Paindlik tööaeg on ettevõtte igapäeva osa aastaringselt ja paljud töötajad seda ka kasutavad, eriti pühade ajal.