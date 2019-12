Ettevõtja lõppevast aastast: seadustest tehti tooted ja ellu äratati klassiviha

Poliitikat, mida valitsus ajab, tehakse mitte Eesti, vaid võimuliitu kuulujate endi huvides ning seadused said tänavu külge reaalse hinnasildi, rääkis ettevõtja Raivo Hein Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Raivo Hein. Foto: Tanel Meos

„Kui sul on rohkem raha või võimu, saad osta endale seaduse. Sponsorid maksid õigel ajal õige summa, poliitikud said võimu ja andsid vastu seda, mida raha andjad soovisid,“ kirjeldas Hein. Tema sõnul on „puhtalt ostetud tooted“ pensionireform ja apteegireformi puutuvad eelnõud. „See on täiesti uus mõõde, et seadust võid osta 100 000 euro eest ja väiksema asja 20 000-30 000 euro eest. Need pole minu välja mõeldud numbrid, seda on rääkinud mulle reaalsed inimesed Toompealt. Kuluaarides muidugi.“