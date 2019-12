Rootslased jooksevad Swedbanki aktsiale tormi

Swedbanki aktsionäride üldkoosolek Rootsis keerles paljuski rahapesuskandaali ümber. Äripäev käis samuti kohal ja leidis maja eest näiteks kohaliku Andrease, kes pakkus koosoleku eel valgendajat, millega must raha valgeks pesta. Foto: Liis Treimann

Euroopas ja USAs rahapesukahtluste tõttu uurimise all olev Swedbank tõusis tänavu Rootsi jaeinvestorite lemmikaktsiaks.

Teisalt oli just Swedbanki aktsia see, mis tänavu Euroopa pankade arvestuses kõige rohkem kukkus, kirjutab Bloomberg. Kõik panustavad sellele, et panga aktsia hinna tänavune 30% suurune kukkumine oli lihtsalt liiga suur, ütles Stockholmis asuva Nordneti esindaja Frida Bratt.