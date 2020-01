Endise Shipitwise’i uusi tegusid saadab edu

Kui möödunud sügisel tunnistas ettevõtja Aleksander Gansen, kuidas nuttis nii mitmelgi õhtul patja oma idufirma Shipitwise’i põhja mineku pärast, siis nüüd tunnistas ta, et on põhjust naeratada – õnn on pöördunud ja uut ettevõtmist saadab edu.

Logistika-tehnoloogiafirma Speys digitaliseerimisüksuse juht Aleksander Gansen. Foto: LIIS TREIMANN

„Nägu on naerul ja kõik läheb väga hästi,“ ütles Aleksander Gansen Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema mullu raskustesse sattunud idufirma Shipitwise ühines sügisel Soome logistika-tehnoloogiafirmaga Speys, mis kasvas eelmisel aastal ligi 300%. Kui mullu oli ettevõtte käive ca 4 miljonit eurot, siis sel aastal ootab Gansen käibe kolmekordistumist.