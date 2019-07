Põrunud idufirma vastu tõusis tuline huvi

Huvi on üles näidatud näiteks Soomest, Ameerika Ühendriikidest kui ka Hiinast, kuigi viimase Aleksander Gansen pigem välistab. Foto: LIIS TREIMANN

Kaks nädalat tagasi tegevuse lõpetamisest teatanud Shipitwise on otsustanud oma vara müüa ja on juba leidnud hulganisti huvilisi, teatas ettevõte.

Sander Gansen kirjutas ettevõtte blogis, et tegevuse lõpetamisest teatades lootsid nad, et pinnale kerkib mõni hea võimalus. "Õnneks on meil nüüd ükse taga suisa järjekord," kirjutas ta. "Me näeme, et on olemas piisav huvi selle vastu, mida me ehitanud oleme. Oleme meeskonnaga asja arutanud ning otsustanud, et oleme kindlasti valmis kellegagi diili tegema."