Mis juhtuks nafta hinnaga, kui Iraan Hormuzi väina sulgeks?

Hormuzi väin asub Iraani ja Omaani vahel. Selle laius on vaid veidi üle 30 kilomeetri. Foto: EPA

Kui Iraan otsustaks Hormuzi väina sulgeda, siis tõuseks naftahinnad väga järsult, ütlevad analüütikud.

USA ja Iraani vaheline konflikt on tekitanud kartusi, et olukord võib eskaleeruda. See võib omakorda tekitada olukorra, kus geopoliitiliste pingete tõttu hakatakse piirama ka nafta pakkumist.