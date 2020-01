IKEA kutsub India joogitopsid tagasi

Ikea teatas, et soovitab klientidel lõpetada Indias valmistatud TROLIGTVISe kaasaskantavate joogitopside kasutamise.

Ikea kauplus Saksamaal Foto: Reuters/Scanpix

Hiljutised testid on näidanud, et tootest võib eralduda ettenähtud piirimäärast enam kemikaale, teatas Ikea. Seetõttu kutsub Ikea üles joogitopsi ostnud kliente selle IKEA-le tagastama. Tagastatud toote eest makstakse raha tagasi. Itaalias toodetud TROLIGTVIS joogitopsid, millel on märge „Made in Italy“, on ohutud ning neid tagasi ei kutsuta, lisas ettevõte.