Venemaa sai peaministri, kes tüli ei nori

Venemaa uus peaminister Mihhail Mišustin on madalat profiili eelistav bürokraat, keda seob president Vladimir Putiniga armastus jäähoki vastu.

Venemaa uus peaminister on Mihhail Mišustin. Foto: ALEXANDER NEMENOV, AFP/Scanpix

Venemaa riigiduuma otsustas neljapäeval, et Mišustin on riigi peaministri ametikohale sobiv. Kuna duuma on Putiniga pea alati samal meelel, polnud ka oodata, et asjad teisiti võiksid minna.