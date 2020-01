Turg võtab surmava viiruse ähvardust tõsiselt

Wuhani terviseametnik kontrollib seoses uut tüüpi surmava koroonaviiruse puhanguga kohalikus lennujaamas lennureisija kehatemperatuuri soojuskaameraga. Sarnased mõõtmisi teevad Wuhani terviseametnikud ka rongijaamades ja ühistranspordi peatustes. Foto: Emily Wang

Praeguseks Hiinas 223 inimest nakatanud ja nelja inimese elu nõudnud uut tüüpi koroonaviiruses külvab hirmu nii lennureisjate kui ka börsimaaklerite seas.

Lennu- ja reisifirmade aktsiate väärtus on turgudel languses. IHS Markiti peaökonomisti Rajiv Biswase hinnangul on haiguspuhangust kujunemas kiiresti tõsine risk kogu Aasia ja Okeaania majandusele. „Risk on kasvanud, kuna kinnitust on leidnud viiruse inimeselt inimesele edasikandumine,“ ütles Biswas.