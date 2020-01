Hiina võimude püüded takistada SARS 2 levikut rahustavad turge

Soojuskaamerad on koroonaviiruse hirmus seatud üles kõikjal Aasia lennujaamades. Fotol liiguvad soojuskaamera alt läbi Hiinas Banglasdeshi saabunud lennureisijad. Foto: AFP/Scanpix

Wuhani kalaturult alguse saanud koroonaviiruse puhang on nõudnud juba üheksa inimese elu ja nakatunud on üle 400 inimese, kuid Aasia ja Euroopa börsid näivad rahunevat, sest Hiina keskvõim on lubanud olukorda kontrolli all hoida.

Pärast Hiina riikliku terviseameti kriisiplaani avaldamist ja nädala alguses toimunud lausmüüki Aasia turud taastusid ja indeksid võtsid taas kursi kasvule. Samuti taastusid Euroopa turud – STOXX 600 oli täna hommikul 0,2% kasvus. Lisaks tõusis rekordtasemele Frankfurdi börsi indeks DAX, mille väärtus sõltub paljuski ekspordist Hiina, vahendas Reuters.