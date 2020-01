Reportaaž: soe talv hoiab tänavahooldajad pinges

Mõned minutid tagasi sadas Tänavapuhastuse ASi õuele midagi lumesarnast ning tuli minna tänavaid soolatama. Foto: Andras Kralla

Kuigi vihmasel talvel võib tunduda, et tänavapuhastajad istuvad käed rüpes ja ootavad lund, kinnitas Tallinna ja Tartu tänavaid hooldava Tänavapuhastuse ASi juhatuse liige Vello Kink, et soe talv on teehooldajatele raske.

„Ega meil siia peahoonele nalja pärast pole "staap" kirjutatud. Elame pidevas sõjaolukorras,“ märkis Kink. Ajal, mil jõudsime Tänavapuhastuse ASi Tallinnas Järvel baasi, käis selle õuel kibekiire töö. Nimelt oli pool tundi enne intervjuu algust tulnud Tallinnas maha lörtsikiht, mistõttu sõitsid puhastusmasinad kiiresti libedusega võitlema.