Maksuamet saadab üüritulu kohta hoiatavad kirjad

Maksu- ja tolliamet saadab täna kirja enam kui 5000 inimesele, kes on viimase nelja aasta jooksul saanud kinnisvara müügist või väljaüürimisest eeldatavalt tulu, kuid ei ole seda deklareerinud ega saadud tulult maksu tasunud.

„Täiendame järjepidevalt oma riskimudeleid, et tuvastada võimalikud maksude vältimise kohad,“ ütles ameti maksuauditi osakonna üksusejuht Erkki Paulus. „Kui jätad maksud maksmata, siis on üha suurem tõenäosus, et saad peagi MTA-lt selle kohta telefonikõne, kirja või kutse vestlusele.“