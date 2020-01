Ordeni saanud Kuldar Leis: see on märgiline

Kuldar Leisi on üritatud Põlvast ära meelitada. "Minul on ka päris mitu korda olnud sisemisi võitlusi, kas minna või mitte." Foto: Erik Prozes

Presidendilt ordeni pälvinud ettevõtja Kuldar Leis rääkis, et tippjuhina peab inimene otsustama, kas kannatab tema pere või firma.

Aastal 2013 tippjuhi tööst loobunud Leis sai presidendilt Valgetähe IV klassi ordeni. “Võttis sõnatuks jah, midagi sellist ei ole olnud. Arvan, et see on hea märgiline tähelepanek – pöörata maapiirkondades ettevõtlusele rohkem tähelepanu ja igatpidi moraalselt toetada selliseid inimesi, kes tahaksid olla aktiivsed ja ettevõtlusega tegeleda ka väljaspool suurlinnu,” rääkis Leis.